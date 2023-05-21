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"Доказал, что являюсь одним из лучших": Хэйни проанализировал победу над Ломаченко

Абсолютный чемпион выиграл бой единогласным решением судей.
Сегодня, 11:59
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Абсолютный чемпион легкого дивизиона Девин Хэйни прокомментировал свою победу в поединке с Василием Ломаченко.

По словам американского боксера, своим успехом в непростом бою он доказал, что является одним из лучших в мире.

"Работа по корпусу Ломаченко помогла мне победить. Знал, что нужно делать ставку на это, потому что мы видели много его поединков, он не был любителем ударов по корпусу. Поэтому план был сломать его. Он должен был нагнетать, показывал хорошие моменты, завершал раунды сильно.

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Я был уверен, что выиграл бой. Знал, что он был близок, конечно, он забрал определенные раунды.

Ломаченко сказал, что я не являюсь боксером р4р. Не все бои хороши, в некоторых тебе нужно универсальность, разные стили. Но мне это подходит, потому что я умею боксировать, использовать джеб, могу работать по корпусу.

Считаю, что я доказал, что являюсь одним из лучших боксеров в мире. Верю, что теперь я первый номер в р4р, показав топ-выступление против парня, который был лидером рейтинга", - сказал Хейни на пресс-конференции после боя.

Отметим, что Василий Ломаченко выразил недоумение результатом боя с Девином Хэйни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни

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