Хэйни: Я снимаю шляпу перед Ломаченко

Обладатель чемпионских поясов по версиям WBC, WBO, WBA, IBF в легком весе Девин Хэйни высказался после боя с Василием Ломаченко.

"Ломаченко - будущий член Зала славы. Но в первую очередь я хочу поблагодарить Аллаха. Я снимаю шляпу перед Ломаченко. Он с отрывом мой самый сложный оппонент, очень умелый боец. Мы выдали отличный поединок для фанатов. Ломаченко - мастеровитый боец, он включился в чемпионских раундах. Я отдаю ему должное, он отличный боксер.

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В этом бою я получил опыт. Мы с моей командой вернемся домой, пересмотрим поединок и проанализируем его. Я очень давно выступаю в легком весе. Я провел 30 боев, я дерусь в этой весовой категории уже шесть лет. Так что мы вернемся к себе и выясним, что будет дальше", - сказал Хэйни в интервью после боя.

Напомним, американец защитил свои пояса, одолев в титульном бою Василия Ломаченко судейским решением.