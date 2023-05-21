Ломаченко: Хочу поддерживать мою страну и мою украинскую православную церковь

Василий Ломаченко не воспользовался возможностью стать абсолютным чемпионом мира в легком весе, потерпев поражение от Девина Хэйни.

В титульном поединке судьи единогласным решением со счетом 116-112, 115-113, 115-113 отдали победу американскому боксеру.

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После боя, отвечая на вопрос о планах на будущее, Ломаченко отметил, что прежде всего сейчас хотел бы вернуться домой, при этом не забыв напомнить о своем поклонении так называемой УПЦ МП.

"Сейчас я хочу вернуться домой, поддерживать мою страну и поддерживать мою украинскую православную церковь", - заявил боксер.

Ранее сообщалось, что Ломаченко не сдержал эмоций после поражения от Хэйни и расплакался.