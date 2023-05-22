"Ты легко выиграл": Арум извинился перед Ломаченко за результат боя с Хэйни

В Сеть попал фрагмент разговора, в котором промоутер подтвердил, что результат поединка несправедливый.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил Василию Ломаченко, что он выиграл у абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни.

Перед началом пресс-конференции функционер поговорил со спортсменом из Украины и рассказал, что тот легко выиграл.

Арум: "Извини, ты легко выиграл этот бой".

Ломаченко: "Без проблем".

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Затем Арум обратился к менеджеру Ломаченко Эгису Климасу, сказав аналогичное мнение.

"Он легко выиграл этот поединок. Легко", - отметил Арум.

Напомним, в ночь с 20-го на 21 мая Хэйни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Ранее сообщалось, что команда Ломаченко хочет подать протест на результат боя с Хэйни.