"Ты легко выиграл": Арум извинился перед Ломаченко за результат боя с Хэйни
В Сеть попал фрагмент разговора, в котором промоутер подтвердил, что результат поединка несправедливый.
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил Василию Ломаченко, что он выиграл у абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни.
Перед началом пресс-конференции функционер поговорил со спортсменом из Украины и рассказал, что тот легко выиграл.
- Арум: "Извини, ты легко выиграл этот бой".
- Ломаченко: "Без проблем".
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Затем Арум обратился к менеджеру Ломаченко Эгису Климасу, сказав аналогичное мнение.
- "Он легко выиграл этот поединок. Легко", - отметил Арум.
Напомним, в ночь с 20-го на 21 мая Хэйни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).
Ранее сообщалось, что команда Ломаченко хочет подать протест на результат боя с Хэйни.