Ломаченко - Хэйни: лучшие моменты боя - видео

Абсолютный чемпион легкого дивизиона Девин Хэйни провел успешную защиту своих титулов в бою с бывшим обладателем поясов в трех весовых категориях Василием Ломаченко.

Поединок американского бойца и боксера с украинским паспортом состоялся в ночь на воскресенье, 21 мая, на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

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Соперники прошли всю дистанцию 12 раундов, продемонстрировав конкурентное противостояние, победу в котором судьи единогласным решением отдали действующему абсолютному чемпиону. Счет 116-112, 115-113, 115-113 в пользу Хэйни.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Ломаченко - Хэйни

Ранее сообщалось, что команда Ломаченко хочет подать протест на результат боя с Хэйни.