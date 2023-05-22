Тайсон Фьюри отреагировал на поражение Ломаченко от Хэйни

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о поражении Василия Ломаченко в поединке против абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Девина Хэйни.

По словам британца, он не смотрел бой, однако слышал, что большинство людей не согласным с решением судей.

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"Я не смотрел бой, но читал много обзоров. Многие считают, что это было ограбление, но я не видел поединок и не ведусь на то, что говорят люди. Пока я не увижу бой сам, я не буду вторить мнениям других", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Sporting News Australia.

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115).

Ранее сообщалось, что Стивенсон заступился за Ломаченко по итогам боя с Хэйни.