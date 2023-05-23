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Ломаченко сделал первое заявление после поражения от Хэйни

Спортсмен с украинским паспортом поблагодарил Бога за бой.
Сегодня, 09:30
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко отреагировал на свое поражение в поединке против Девина Хэйни.

Спортсмен с украинским паспортом опубликовал пост в Facebook, в котором подвел итоги боя.

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"Слава Богу за все… И за победы, и за поражения! Только Господь знает, что лучше всего для нас в тот или иной момент! Так что с благодарностью и радостью принимаем любой результат! Мир всем!" - написал Ломаченко в Facebook.

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115).

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира бросил вызов Ломаченко.


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