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Бывший чемпион мира бросил вызов Ломаченко

Джордж Камбосос предложил бой спортсмену из Украины.
Сегодня, 08:21
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший объединенный чемпион мира в легкой весовой категории Джордж Камбосос заявил, что хочет провести бой против Василия Ломаченко.

По словам австралийского спортсмена, он готов выйти в ринг с боксером с украинским паспортом, чтобы определить лучшего.

"УЛомаченко есть большой стадионный бой в Австралии против Камбососа, как и планировалось изначально. Но давайте позволим ему восстановиться и вернуться в Украину. Так что я молюсь за Украину. Имеем то, что имеем", - сказал Камбосос в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, что Василий проиграл Девину Хэйни единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Стивенсон вызвался на бой с Хэйни после его победы над Ломаченко.


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