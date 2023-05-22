Бывший чемпион мира бросил вызов Ломаченко

Бывший объединенный чемпион мира в легкой весовой категории Джордж Камбосос заявил, что хочет провести бой против Василия Ломаченко.

По словам австралийского спортсмена, он готов выйти в ринг с боксером с украинским паспортом, чтобы определить лучшего.

"УЛомаченко есть большой стадионный бой в Австралии против Камбососа, как и планировалось изначально. Но давайте позволим ему восстановиться и вернуться в Украину. Так что я молюсь за Украину. Имеем то, что имеем", - сказал Камбосос в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, что Василий проиграл Девину Хэйни единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Стивенсон вызвался на бой с Хэйни после его победы над Ломаченко.