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Усик сохранил свою позицию в рейтинге лучших от ESPN

Выше украинского чемпиона расположились три боксера.
Сегодня, 14:32
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Издание ESPN представило обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик сохранил четвертую позицию в списке.

Лидирует в рейтинге Теренс Кроуфорд, а в тройку также входят Наойя Иноуэ и Эррол Спенс.

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Потенциальный соперник Усика, чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри расположился на шестой строчке.

Василий Ломаченко опустился на одну позицию и занимает десятое место.

Рейтинг P4P от ESPN:

1 (1). Теренс Кроуфорд
2 (2). Наойя Иноуэ
3 (3). Эррол Спенс
4 (4). Александр Усик
5 (5). Сауль Альварес
6 (6). Тайсон Фьюри
7 (7). Артур Бетербиев
8 (8). Дмитрий Бивол
9 (10). Шакур Стивенсон
10 (9). Василий Ломаченко

Ранее менеджер Александра Усика Александр Красюк сообщил, когда может состояться бой с Тайсоном Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: espn Василий Ломаченко Тайсон Фьюри Александр Усик

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