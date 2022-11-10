Усик сохранил свою позицию в рейтинге лучших от ESPN

Издание ESPN представило обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик сохранил четвертую позицию в списке.

Лидирует в рейтинге Теренс Кроуфорд, а в тройку также входят Наойя Иноуэ и Эррол Спенс.

Читай также: "Фьюри - обученный, большой парень": Усик оценил своего потенциального соперника

Потенциальный соперник Усика, чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри расположился на шестой строчке.

Василий Ломаченко опустился на одну позицию и занимает десятое место.

Рейтинг P4P от ESPN:

1 (1). Теренс Кроуфорд

2 (2). Наойя Иноуэ

3 (3). Эррол Спенс

4 (4). Александр Усик

5 (5). Сауль Альварес

6 (6). Тайсон Фьюри

7 (7). Артур Бетербиев

8 (8). Дмитрий Бивол

9 (10). Шакур Стивенсон

10 (9). Василий Ломаченко

Ранее менеджер Александра Усика Александр Красюк сообщил, когда может состояться бой с Тайсоном Фьюри.