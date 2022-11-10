Усик сохранил свою позицию в рейтинге лучших от ESPN
Издание ESPN представило обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик сохранил четвертую позицию в списке.
Лидирует в рейтинге Теренс Кроуфорд, а в тройку также входят Наойя Иноуэ и Эррол Спенс.
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Потенциальный соперник Усика, чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри расположился на шестой строчке.
Василий Ломаченко опустился на одну позицию и занимает десятое место.
Рейтинг P4P от ESPN:
1 (1). Теренс Кроуфорд
2 (2). Наойя Иноуэ
3 (3). Эррол Спенс
4 (4). Александр Усик
5 (5). Сауль Альварес
6 (6). Тайсон Фьюри
7 (7). Артур Бетербиев
8 (8). Дмитрий Бивол
9 (10). Шакур Стивенсон
10 (9). Василий Ломаченко
Ранее менеджер Александра Усика Александр Красюк сообщил, когда может состояться бой с Тайсоном Фьюри.