iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Красюк рассказал об исходе промоутерских торгов по бою Усик - Дюбуа

Промоутер украинца сообщил, что его сторона выиграла право организации боя.
Сегодня, 20:23
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images

Александр Красюк рассказал, как закончились промоутерские торги по бою Усик - Дюбуа.

Промоутер сообщил, что именно сторона украинца займется организацией боя и также раскрыл возможное место проведения и потенциальную дату поединка.

Читай также: Рейтинг P4P от The Ring: Усик - лидер, Ломаченко потерял три позиции

"Мы выиграли промоутерские торги. Сейчас мы работаем над тем, чтобы провести бой в польском Вроцлаве 12 августа", - написал Красюк.

Напомним, что решение провести Усик - Дюбуа было принято после того, как сорвался поединок за звание абсолюта между Тайсоном Фьюри и украинским боксером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Александр Красюк Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

"Несколько больших боев": Фьюри поделился планами на будущее "Несколько больших боев": Фьюри поделился планами на будущее
Митрофанов может выйти в ринг в андеркарде боя Усик - Дюбуа Митрофанов может выйти в ринг в андеркарде боя Усик - Дюбуа
Промоутер Усика сообщил, где планируют организовать бой с Дюбуа Промоутер Усика сообщил, где планируют организовать бой с Дюбуа
Еще один экс-тренер Шахтера может возглавить клуб АПЛ Еще один экс-тренер Шахтера может возглавить клуб АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Интер - Фиорентина 2:1 видео голов и лучших моментов финала Кубка Италии
Интер - Фиорентина 2:1 видео голов и лучших моментов финала Кубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа23:25
Еще один экс-тренер Шахтера может возглавить клуб АПЛ
Европа и мир23:09
Чемпионат мира по хоккею-2023: Латвия сенсационно разбила Швецию и встретится с Канадой, США сыграет с Германией
Футбол22:50
Воссоединения с Роналду не будет: Зидан отклонил астрономическое предложение Ан-Насра
Европа22:22
Мудрик не реализовал невероятную возможность забить в ворота МЮ
Европа22:16
Девушка экс-звезды Барселоны может получить бан в Instagram за фото, где она полностью обнажена
Европа22:05
ПСЖ попытался вдвое уменьшить зарплату Рамоса
Футбол21:33
Мудрик - в старте на матч против МЮ
Украина21:27
Лидер Днепра-1 заинтересовал греческий клуб
Бокс20:58
Кроуфорд и Спенс официально объявили дату их будущего поединка
Олимпийские виды20:55
Предала Родину: Клочкова продолжила жить в оккупированном Крыму после полномасштабного вторжения
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK