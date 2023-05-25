Красюк рассказал об исходе промоутерских торгов по бою Усик - Дюбуа

Александр Красюк рассказал, как закончились промоутерские торги по бою Усик - Дюбуа.

Промоутер сообщил, что именно сторона украинца займется организацией боя и также раскрыл возможное место проведения и потенциальную дату поединка.

Читай также: Рейтинг P4P от The Ring: Усик - лидер, Ломаченко потерял три позиции

"Мы выиграли промоутерские торги. Сейчас мы работаем над тем, чтобы провести бой в польском Вроцлаве 12 августа", - написал Красюк.

Напомним, что решение провести Усик - Дюбуа было принято после того, как сорвался поединок за звание абсолюта между Тайсоном Фьюри и украинским боксером.