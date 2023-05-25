Рейтинг P4P от The Ring: Усик - лидер, Ломаченко потерял три позиции
Авторитетное издание о боксе The Ring внесло изменения в свой рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Организация решила изменить список после поединка между абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни и Василием Ломаченко, где американец победил.
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По оценкам экспертов, Хэйни впервые поднялся в ТОП-10, а спортсмен с украинским паспортом опустился с седьмого на десятое место.
Отметим, что лидером рейтинга является чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик. На второй позиции идет Наоя Иноуэ, а тройку лучших замыкает Теренс Кроуфорд.
Рейтинг P4P от The Ring:
- Александр Усик
- Наоя Иноуэ
- Теренс Кроуфорд
- Эррол Спенс
- Сауль Альварес
- Дмитрий Бивол
- Джош Тейлор
- Девин Хэйни
- Джервонта Дэвис
- Василий Ломаченко
Ранее сообщалось, что известный промоутер оценил победу Хэйни над Ломаченко.