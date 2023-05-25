iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Рейтинг P4P от The Ring: Усик - лидер, Ломаченко потерял три позиции

Два спортсмена из Украины входят в список лучших вне зависимости от весовой категории.
Сегодня, 14:08
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Авторитетное издание о боксе The Ring внесло изменения в свой рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Организация решила изменить список после поединка между абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни и Василием Ломаченко, где американец победил.

Читай также: Команда Ломаченко обратилась к боксерским организациям с особой просьбой

По оценкам экспертов, Хэйни впервые поднялся в ТОП-10, а спортсмен с украинским паспортом опустился с седьмого на десятое место.

Отметим, что лидером рейтинга является чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик. На второй позиции идет Наоя Иноуэ, а тройку лучших замыкает Теренс Кроуфорд.

Рейтинг P4P от The Ring:

  1. Александр Усик
  2. Наоя Иноуэ
  3. Теренс Кроуфорд
  4. Эррол Спенс
  5. Сауль Альварес
  6. Дмитрий Бивол
  7. Джош Тейлор
  8. Девин Хэйни
  9. Джервонта Дэвис
  10. Василий Ломаченко

Ранее сообщалось, что известный промоутер оценил победу Хэйни над Ломаченко.


Статьи по теме

Ролан Гаррос (WTA): расписание и результаты матчей Ролан Гаррос (WTA): расписание и результаты матчей
Минай и Рух в скучнейшем матче не смогли выявить победителя Минай и Рух в скучнейшем матче не смогли выявить победителя
Фьюри назвал своего потенциального соперника Фьюри назвал своего потенциального соперника
Плей-офф НБА: Денвер вышел в Финал, Бостон пытается продлить серию с Майами Плей-офф НБА: Денвер вышел в Финал, Бостон пытается продлить серию с Майами
Помочь журналистам

Видео

Интер - Фиорентина 2:1 видео голов и лучших моментов финала Кубка Италии
Интер - Фиорентина 2:1 видео голов и лучших моментов финала Кубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Теннис14:59
Ролан Гаррос (WTA): расписание и результаты матчей
Украина14:53
Минай и Рух в скучнейшем матче не смогли выявить победителя
Бокс14:35
Фьюри назвал своего потенциального соперника
НБА14:30
Плей-офф НБА: Денвер вышел в Финал, Бостон пытается продлить серию с Майами
ММА14:26
Чемпион UFC в легчайшем весе недоволен организацией боя против О’Мэлли
Бокс14:08
Рейтинг P4P от The Ring: Усик - лидер, Ломаченко потерял три позиции
Украина13:52
Днепр-1 выступил с заявлением касаемо работы арбитров в матче против Ворсклы
Европа и мир13:40
Чемпионат мира по хоккею-2023: США сыграет с Чехия, Швейцария - с Германией
Европа13:24
Жена Ди Марии повздорила с фанатом после разгромного поражения Ювентуса
Теннис13:18
Ролан Гаррос: участники турнира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK