"К сожалению, все будут читать об ограблении": Известный промоутер оценил победу Хэйни над Ломаченко

Известный промоутер Лу ДиБелла поделился впечатлениями от боя между абсолютным чемпионом легкого дивизиона Девином Хэйни и Василием Ломаченко.

По его словам, этот поединок был невероятно близким, но и победа американского боксера заслуженная.

"Этот бой был настолько близок, насколько это возможно. Я рад, что был причастен к такому памятному поединку. К сожалению, все фанаты неделю будут читать об ограблении.

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Ломаченко полагает, что он точно победил. Нет, я вообще так не считаю. Билл Хэйни говорит, что поединок не был близок. Я люблю его, но с ним тоже не соглашусь. Это был близкий, чертовски близкий поединок.

Оба бойца должны гордиться собой. Они отдали все силы и провели потрясающий поединок. И победил молодой парень. Выиграл молодой абсолютный чемпион мира. Уважайте его", - сказал ДиБелла в комментарии Fight Hub TV.

Ранее Ломаченко обратился к болельщикам после поражения от Хэйни.