Стало известно, сколько Усик и Дюбуа заработают за будущий бой

Раскрыты детали промоутерских торгов по поединку, которые выиграла компания К2 Promotions Ukraine.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в своем ближайшем поединке должен встретиться в ринге с обязательным претендентом по линии WBA Даниэлем Дюбуа.

После того как промоутерские торги по этому поединку выиграла компания К2 Promotions Ukraine, стало известно, сколько соперники заработают за предстоящий бой.

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Как сообщает авторитетный инсайдер и журналист talkSPORT Майкл Бенсон, К2 Promotions заплатила за право организовать поединок 8 миллионов долларов. Промоутерская компания Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions предлагала 5,6 миллиона.

Таким образом, Усик получит 75% от общего призового фонда - 6 миллионов долларов, а Дюбуа достанется 25% - 2 миллиона.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк сообщил, когда и где планируют организовать бой против Дюбуа.