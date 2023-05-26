Промоутер сообщил, может ли завершить карьеру Ломаченко после поражения от Хэйни

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мыслями о будущем Василия Ломаченко после его поражения в поединке с абсолютным чемпионом легкого дивизиона Девином Хэйни.

По словам промоутера, он уверен, что его подопечный не собирается завязывать с боксом и продолжит карьеру.

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"Увидим ли мы Ломаченко в еще одном большом бою? Да, безусловно.

Василий выступает с нами со своего первого боя в профессионалах. Я не только обожаю его как бойца, но мы также стали друзьями с ним и его отцом. Они приятные люди, и с ним совсем не покончено", - сказал Арум в комментарии Boxing Social.

Ранее сообщалось, что команда Ломаченко обратилась к боксерским организациям с просьбой сохранить за ним статус обязательного претендента на титулы.