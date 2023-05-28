Шелестюк назвал причины поражения Ломаченко в бою с Хэйни

Украинский представитель полусреднего веса Тарас Шелестюк поделился мыслями о победе абсолютного чемпиона легкого дивизиона Девина Хэйни над Василием Ломаченко.

При этом он выделил несколько причин, почему боксер из Украины потерпел поражение.

"Во-первых, Вася сделал недостаточно, чтобы отобрать звание абсолютного чемпиона мира и воплотить свою мечту. Во-вторых, Девин Хэйни провел мощный поединок.

В-третьих, непонятно, почему Ломаченко и его команда снова отдали 12-й, решающий раунд, потому что бой был очень ровным.

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Четвертое, Хэйни - молодой боксер, который еще много лет будет приносить деньги тем, кто причастен к его поединкам. Пятое - это не ограбление, как это выставляет команда Ломаченко и сам Вася.

Бой был очень равным, 115-113 в пользу Хэйни тоже нормальный результат. Чтобы победить, Ломаченко нужно было доминировать.

Еще после десятого раунда я написал, если Лома не отправит Хэйни в нокдаун, то ему победу по очкам не отдадут. Так и получилось", - сказал Шелестюк на своем YouTube-канале.

Ранее сообщалось, что команда Ломаченко обратилась к боксерским организациям с просьбой сохранить за ним статус обязательного претендента на титулы.