iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Шелестюк назвал причины поражения Ломаченко в бою с Хэйни

Украинский боксер оценил недавний титульный поединок.
Сегодня, 14:58
Тарас Шелестюк / Getty Images
Тарас Шелестюк / Getty Images

Украинский представитель полусреднего веса Тарас Шелестюк поделился мыслями о победе абсолютного чемпиона легкого дивизиона Девина Хэйни над Василием Ломаченко.

При этом он выделил несколько причин, почему боксер из Украины потерпел поражение.

"Во-первых, Вася сделал недостаточно, чтобы отобрать звание абсолютного чемпиона мира и воплотить свою мечту. Во-вторых, Девин Хэйни провел мощный поединок.

В-третьих, непонятно, почему Ломаченко и его команда снова отдали 12-й, решающий раунд, потому что бой был очень ровным.

Читай также: Деревянченко объяснил, чего не хватило Ломаченко для победы над Хэйни

Четвертое, Хэйни - молодой боксер, который еще много лет будет приносить деньги тем, кто причастен к его поединкам. Пятое - это не ограбление, как это выставляет команда Ломаченко и сам Вася.

Бой был очень равным, 115-113 в пользу Хэйни тоже нормальный результат. Чтобы победить, Ломаченко нужно было доминировать.

Еще после десятого раунда я написал, если Лома не отправит Хэйни в нокдаун, то ему победу по очкам не отдадут. Так и получилось", - сказал Шелестюк на своем YouTube-канале.

Ранее сообщалось, что команда Ломаченко обратилась к боксерским организациям с просьбой сохранить за ним статус обязательного претендента на титулы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Тарас Шелестюк девин хэйни

Статьи по теме

"Сломал обоих": Дэвис оценил свои шансы в потенциальных боях с Хэйни и Стивенсоном "Сломал обоих": Дэвис оценил свои шансы в потенциальных боях с Хэйни и Стивенсоном
Промоутер оценил вероятность организации боя Хэйни - Стивенсон Промоутер оценил вероятность организации боя Хэйни - Стивенсон
Промоутер сообщил, может ли завершить карьеру Ломаченко после поражения от Хэйни Промоутер сообщил, может ли завершить карьеру Ломаченко после поражения от Хэйни
Вратарь ПСЖ находится в тяжелом состоянии после инцидента с лошадью Вратарь ПСЖ находится в тяжелом состоянии после инцидента с лошадью
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа16:20
Вратарь ПСЖ находится в тяжелом состоянии после инцидента с лошадью
Теннис16:07
Cабаленка - о войне в Украине: Я не понимаю, почему я должна говорить, что не поддерживаю это
Украина15:48
Рух U-19 снова стал чемпионом Украины, заработав право выступить в Юношеской лиге УЕФА
15:32
Ураган победил ХИТ и сравнял счет финальной серии Экстра-лиги
Украина15:31
Шахтер в чемпионском матче забил 2000-й гол в УПЛ
Футбол15:07
Почеттино вскоре возглавит Челси
Бокс14:58
Шелестюк назвал причины поражения Ломаченко в бою с Хэйни
Европа14:40
Тренер Краковии объяснил решение распрощаться с Коноплянкой
Украина14:37
Суркис поздравил жителей и гостей Киева с днем города
Теннис14:04
Костюк освистали после матча против белоруски Сабаленка за отказ жать ей руку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK