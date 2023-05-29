iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Секс-символ мирового бокса заявила, что хочет замуж за Ломаченко

Эбани Бриджес определилась со своими фаворитами легкого дивизиона.
Сегодня, 09:40
Эбани Бриджес / Getty Images
Эбани Бриджес / Getty Images

Чемпионка мира по версии IBF в легчайшем весе Эбани Бриджес призналась, что хотела бы выйти замуж за бывшего чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко.

Девушка пообщалась со своими подписчиками в социальных сетях. Один из пользователь задал Бриджес весьма оригинальный вопрос.

"Ломаченко, Хэйни и Дэвис. За кого бы ты вышла замуж, кого бы убила и кого бы тр**нула?", - спросил подписчик.

Читай также: Шелестюк назвал причины поражения Ломаченко в бою с Хэйни

"Ха-ха-ха-ха. Вышла бы замуж за Лому, тр*нула бы Дэвиса и убила бы Хэйни. Не знаю, что и думать об этих ответах. Но однозначно я бы хотела бы выйти замуж за Ломаченко. Похоже, что он больше подходит на роль мужа, чем остальные", - написала Бриджес.

Ранее сообщалось, что ринг-анонсер отреагировал на поражение Ломаченко в бою с Хэйни.


Статьи по теме

Ястремская вылетела с Ролан Гаррос, проиграв в первом раунде основной сетки Ястремская вылетела с Ролан Гаррос, проиграв в первом раунде основной сетки
Игроки Шахтера помогли тренеру сменить имидж после чемпионства Игроки Шахтера помогли тренеру сменить имидж после чемпионства
Лигочемпионовская дилемма: почему стать третьим в УПЛ безопаснее, чем завоевать серебро Лигочемпионовская дилемма: почему стать третьим в УПЛ безопаснее, чем завоевать серебро
Лидер Боруссии Дортмунд стал игроком сезона в Бундеслиге Лидер Боруссии Дортмунд стал игроком сезона в Бундеслиге
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Милан 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии
Ювентус - Милан 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Теннис13:35
Ястремская вылетела с Ролан Гаррос, проиграв в первом раунде основной сетки
Украина13:27
Игроки Шахтера помогли тренеру сменить имидж после чемпионства
Украина13:27
Лигочемпионовская дилемма: почему стать третьим в УПЛ безопаснее, чем завоевать серебро
Европа13:03
Лидер Боруссии Дортмунд стал игроком сезона в Бундеслиге
ММА12:49
Макгрегор изъявил желание провести бой на голых кулаках
Футбол12:26
Клуб Бундеслиги намерен подписать защитника Барселоны
Бокс12:21
Стала известна реакция Джошуа на предложение о бое с Фьюри
Футбол12:07
Вингер Ворсклы может перебраться в клуб, ставший чемпионом в экзотическом чемпионате
Теннис11:45
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
Легкая атлетика11:29
Магучих - о рекорде сезона: Очень рада, что у меня получилось это сделать
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK