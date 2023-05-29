Секс-символ мирового бокса заявила, что хочет замуж за Ломаченко

Чемпионка мира по версии IBF в легчайшем весе Эбани Бриджес призналась, что хотела бы выйти замуж за бывшего чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко.

Девушка пообщалась со своими подписчиками в социальных сетях. Один из пользователь задал Бриджес весьма оригинальный вопрос.

"Ломаченко, Хэйни и Дэвис. За кого бы ты вышла замуж, кого бы убила и кого бы тр**нула?", - спросил подписчик.

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"Ха-ха-ха-ха. Вышла бы замуж за Лому, тр*нула бы Дэвиса и убила бы Хэйни. Не знаю, что и думать об этих ответах. Но однозначно я бы хотела бы выйти замуж за Ломаченко. Похоже, что он больше подходит на роль мужа, чем остальные", - написала Бриджес.

Ранее сообщалось, что ринг-анонсер отреагировал на поражение Ломаченко в бою с Хэйни.