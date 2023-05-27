iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Заслуживают реванш": Ринг-анонсер отреагировал на поражение Ломаченко

Майкл Баффер назвал способ, как достичь справедливого результата боя.
Сегодня, 10:30
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty Images
Василий Ломаченко - Девин Хэйни / Getty Images

Знаменитый американский ринг-анонсер Майкл Баффер высказался о бое абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни против Василия Ломаченко.

По словам специалиста, боксеры должны провести реванш.

"Исходя из того, что я видел, судя по хайлайтам, которые я смотрел, я бы хотел увидеть реванш. И я думаю, что большинство фанатов тоже хочет его увидеть. Многие посчитали, что в этом бою была ничья".

Читай также: "Нужно оставаться человеком": Ломаченко обратился к болельщикам после поражения от Хэйни

"Я не знаю, есть ли у Ломаченко причины говорить, что он победил. Но это был достаточно близкий и увлекательный поединок, поэтому я считаю, что болельщики и бойцы заслуживают реванша", - сказал Майкл Баффер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115). 

Ранее сообщалось, что Уайлдер отреагировал на поражение Ломаченко в бою с Хэйни.


Статьи по теме

Холанд - лучший игрок сезона в АПЛ Холанд - лучший игрок сезона в АПЛ
Определился наиболее вероятный соперник Канело Определился наиболее вероятный соперник Канело
Промоутер оценил вероятность организации боя Хэйни - Стивенсон Промоутер оценил вероятность организации боя Хэйни - Стивенсон
Лузан выиграла золото на этапе Кубка мира по гребле на каноэ Лузан выиграла золото на этапе Кубка мира по гребле на каноэ
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Бокс13:10
Определился наиболее вероятный соперник Канело
Бокс12:58
Промоутер оценил вероятность организации боя Хэйни - Стивенсон
Олимпийские виды12:40
Лузан выиграла золото на этапе Кубка мира по гребле на каноэ
Европа12:30
Без Зинченко: Представлена символическая сборная сезона АПЛ по версии Goal
12:15
Хит - Ураган: онлайн-трансляция финала чемпионата Украины
НХЛ11:50
Плей-офф НХЛ: Флорида вышла в финал, Вегас ведет в серии с Далласом
Европа11:49
Тренер Краковии сделал заявление о будущем Коноплянки
Бокс11:40
Стивенсон изъявил желание провести бой с Ломаченко
Европа11:16
Кусочек истории: Лидер Тоттенхэма засветился в новом "Человек-Паук"
Бокс10:58
"Сбежал от боя": Фьюри обвинил Усика в срыве поединка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK