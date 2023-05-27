"Заслуживают реванш": Ринг-анонсер отреагировал на поражение Ломаченко

Знаменитый американский ринг-анонсер Майкл Баффер высказался о бое абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни против Василия Ломаченко.

По словам специалиста, боксеры должны провести реванш.

"Исходя из того, что я видел, судя по хайлайтам, которые я смотрел, я бы хотел увидеть реванш. И я думаю, что большинство фанатов тоже хочет его увидеть. Многие посчитали, что в этом бою была ничья".

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"Я не знаю, есть ли у Ломаченко причины говорить, что он победил. Но это был достаточно близкий и увлекательный поединок, поэтому я считаю, что болельщики и бойцы заслуживают реванша", - сказал Майкл Баффер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115).

Ранее сообщалось, что Уайлдер отреагировал на поражение Ломаченко в бою с Хэйни.