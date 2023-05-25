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Уайлдер отреагировал на поражение Ломаченко в бою с Хэйни

Американец считает, что нельзя рассчитывать на оптимальное решение судей.
Сегодня, 09:20
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мнением о поражении Василия Ломаченко в бою против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни.

По словам американца, боксеры должны устроить реванш, ведь итог первого поединка довольно спорный.

"Я не видел бой Ломаченко против Хэйни, но вокруг этого поединка много противоречий. В такой ситуации нужно провести реванш. Когда все настолько противоречиво, вы просто должны подраться еще раз. Понимаете, о чем я говорю? Но люди высказывают разные мнения в обе стороны и так далее".

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"Я не знаю. Я не могу комментировать бой и давать должную оценку, потому что я его не видел. Но лучше не оставлять судьбу поединка в руках судей. Нельзя этого делать", - сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115). 

Ранее сообщалось, что украинец сделал предположение о будущем американца.


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