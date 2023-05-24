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"Последний бой": Ломаченко сделал предположение о будущем Хэйни

Боксер считает, что его обидчик продолжит карьеру в другом дивизионе.
Вчера, 23:34
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images

Василий Ломаченко высказал свое мнение по поводу дальнейшей карьеры абсолютного чемпиона легкого дивизиона Девина Хэйни, от которого он потерпел поражение в недавнем бою.

Боксер считает, что американец вскоре поднимется в другую весовую категорию.

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"Я думаю, что это был последний бой для Хэйни в легком весе. Я так считаю", - приводит слова Ломаченко Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что команда Ломаченко обратилась к боксерским организациям с просьбой сохранить за ним статус обязательного претендента на титулы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни

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