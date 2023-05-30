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Ломаченко оценил шансы на реванш с Хэйни

Спортсмен из Украины предсказал будущее американца.
Сегодня, 09:15
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко не сомневается, что обладатель бесспорного титула в легком дивизионе Девин Хэйни откажется от реванше.

По словам именитого спортсмена, американец не будет проводить второй бой с ним, ведь боится.

"Этого не произойдет, потому что Хэйни напуган. Он понимает, что проиграл бой. Реванша никогда не будет, потому что теперь Девин понимает свой уровень. Он поднимется в 140 фунтов и будет драться только с обычными боксерами".

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"Вспомните, как он говорил о наследии перед нашим боем. Если ты заботишься о своем наследии, то должен провести матч-реванш. Ему нужно отомстить, но все в его руках. Этот реванш нужен ему, а не мне. Потому что я очень хорошо сплю по ночам. Если ты сильный человек, ты должен организовать еще один бой, но думаю, что этого никогда не произойдет", - приводит слова Ломаченко Boxing News 24.

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115).

Ранее сообщалось, что Стивенсон изъявил желание провести бой с Ломаченко.

 


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