"Ему нужно спуститься вниз": Турман дал совет Ломаченко

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман поделился мнением по поводу будущего Василия Ломаченко после поражения в бою против обладателя всех титулов в легком весе Девина Хэйни.

По словам американца, спортсмен с украинским паспортом должен сменить весовую категорию.

Читай также: Бывший чемпион: Чтобы ни делал Ломаченко, судьи бы все равно сказали, что он не выиграл

"Порой сложно считать очки в боксе. Мы все любим Ломаченко, любим то, что он привнес в наш вид спорта. У него прекрасный боксерский стиль, потрясающий талант. Его всегда будут уважать за это. Но я считаю, что ему нужно спуститься вниз - в весовые категории, в которых он сможет чуть больше доминировать", - сказал Турман в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115).

Ранее сообщалось, что Райан Гарсия назвал трех потенциальных соперников.