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"Ему нужно спуститься вниз": Турман дал совет Ломаченко

Американский спортсмен уверен, что боксер из Украины должен принять кардинальное решение.
Сегодня, 14:52
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман поделился мнением по поводу будущего Василия Ломаченко после поражения в бою против обладателя всех титулов в легком весе Девина Хэйни.

По словам американца, спортсмен с украинским паспортом должен сменить весовую категорию.

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"Порой сложно считать очки в боксе. Мы все любим Ломаченко, любим то, что он привнес в наш вид спорта. У него прекрасный боксерский стиль, потрясающий талант. Его всегда будут уважать за это. Но я считаю, что ему нужно спуститься вниз - в весовые категории, в которых он сможет чуть больше доминировать", - сказал Турман в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115). 

Ранее сообщалось, что Райан Гарсия назвал трех потенциальных соперников.


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