Райан Гарсия назвал трех потенциальных соперников

Популярный американский боксер Райан Гарсия поделился списком потенциальных соперником по следующему бою.

Спортсмен в Twitter опубликовал пост, в котором обозначил оппонентов.

"Три человека, с которыми я хочу драться дальше: Роландо Ромеро (ему как раз назначили бой против другого соперника), Исаак Крус (если он захочет подняться в полусредний вес) и Теофимо Лопес (зависит от исхода его боя)", - написал Гарсия.

3 people I want to fight next 🥊



Rollies *they just ordered for him to fight someone’s else



Isaac Cruz *if he’s willing to go to 140



Teofimo López *depending on outcome