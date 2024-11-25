Шахматы. Матч за звание чемпиона мира: Дин выиграл первую партию

ISPORT рассказывает о противостоянии шахматистов за мировую корону.

Действующий чемпион мира по шахматам Дин Лижень (Китай) начал защищать титул против претендента Гукеша Доммараджу (Индия).

С 25 ноября по 13 декабря 2024 года чемпионский матч пройдет в Сингапуре, шахматисты проведут 14 партий, чтобы определить лучшего. Если понадобится, после 14-ти партий также проведут тайбрейк.

Напомним, что Дин Лижень выиграл Чемпионат мира по шахматам 2023 года, когда обыграл Яна Непомнящего, после того, как действующий чемпион Магнус Карлсен отказался защищать свой титул.Гукеш выиграл Турнир претендентов с участием восьми игроков, состоявшегося в апреле 2024 года.

Расписание и результаты партий

25.11 | Гукеш Доммараджу – Дин Лижен 0:1 (шахматисты сделали по 42 хода)

0:1 (шахматисты сделали по 42 хода) 26.11 | партия №2

27.11 | партия №3

29.11 | партия №4

30.11 | партия №5

01.12 | партия №6

03.12 | партия №7

04.12 | партия №8

05.12 | партия №9

07.12 | партия №10

08.12 | партия №11

09.12 | партия №12

11.12 | партия №13

12.12 | партия №14

13.12 | тайбрейк (если понадобится)

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