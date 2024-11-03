iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

3-летний индиец стал самым молодым шахматистом мира

Аниш Саркар установил новый рекорд.
Сегодня, 11:31
Аниш Саркар / indianexpress.com
Аниш Саркар / indianexpress.com

Индийский шахматист Аниш Саркар официально вошел в Международный рейтинг ФИДЕ в возрасте трех лет.

Саркар родился в январе 2021 года, а уже в октябре 2024 года победил двоих соперников из мирового рейтинга на турнире U-9.

Уже в течение следующей недели юный шахматист провел еще один турнир на уровне U-13, сыграл с тремя представителями рейтинга и сам получил право попасть в него.

На текущий момент 3-летний Аниш Саркар занимает 1555-ю строчку Мирового рейтинга ФИДЕ и является его самым молодым участником.

Предыдущий рекорд принадлежал представителю Бангладеша Афнану Тайвару Айлану, который попал в рейтинг ФИДЕ в возрасте четырех лет.

Ранее также юнокорейский коллектив выиграл Worlds-2024, где был установлен новый рекорд киберспорта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Экс-звезда Челси выиграл первый чемпионский титул в карьере тренера благодаря мотивации Моуринью Экс-звезда Челси выиграл первый чемпионский титул в карьере тренера благодаря мотивации Моуринью
Юниор Макларен подпишет контракт с Заубер Юниор Макларен подпишет контракт с Заубер
Челси может подписать очередного конкурента Мудрику Челси может подписать очередного конкурента Мудрику
Арсенал интересуется очередным бразильским вундеркиндом Арсенал интересуется очередным бразильским вундеркиндом
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа12:59
Экс-звезда Челси выиграл первый чемпионский титул в карьере тренера благодаря мотивации Моуринью
Формула 112:45
Юниор Макларен подпишет контракт с Заубер
Европа12:26
Челси может подписать очередного конкурента Мудрику
Европа12:06
Арсенал интересуется очередным бразильским вундеркиндом
Шахматы11:31
3-летний индиец стал самым молодым шахматистом мира
Европа11:17
Испанское издание посвятило целый выпуск жертвам катастрофы в Валенсии
Европа10:40
Слот установил новый клубный рекорд Ливерпуля
Другие страны10:18
Доривал - о невызове Эндрика: Дверь для него не закрыта, я верю в него
Европа09:50
Лунин может выйти в стартовом составе на следующие матчи Реала
Европа09:20
Ираола - о матче с Манчестер Сити: Когда обыгрываешь Реал, это чем-то похоже
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK