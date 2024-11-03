3-летний индиец стал самым молодым шахматистом мира

Индийский шахматист Аниш Саркар официально вошел в Международный рейтинг ФИДЕ в возрасте трех лет.

Саркар родился в январе 2021 года, а уже в октябре 2024 года победил двоих соперников из мирового рейтинга на турнире U-9.

Уже в течение следующей недели юный шахматист провел еще один турнир на уровне U-13, сыграл с тремя представителями рейтинга и сам получил право попасть в него.

На текущий момент 3-летний Аниш Саркар занимает 1555-ю строчку Мирового рейтинга ФИДЕ и является его самым молодым участником.

Предыдущий рекорд принадлежал представителю Бангладеша Афнану Тайвару Айлану, который попал в рейтинг ФИДЕ в возрасте четырех лет.

Ранее также юнокорейский коллектив выиграл Worlds-2024, где был установлен новый рекорд киберспорта.

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