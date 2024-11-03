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Финал Worlds-2024 стал самым популярным матчем в истории киберспорта

ЧМ по League of Legends обновил собственный рекорд.
Сегодня, 08:40
Ли Faker Сан Хек / leagueoflegends.com
Ли Faker Сан Хек / leagueoflegends.com

В субботу, 2 ноября, на О2 Арене в Праге состоялся гранд-финал World-2024 по League of Legends.

В финале южнокорейская T1 обыгрыла со счетом 3:2 китайский коллектив Bilibili, став двукратным чемпионом мира.

По данным Esports Charts, за этим матчем следили 6 941 610 человек без учета китайских трансляциях - это абсолютный рекорд в истории киберспорта.

Предыдущий рекорд также принадлежал ЧМ по LoL, он был установлен в прошлом году.

Для сравнения, грандфинал TI2024 смотрели 1,43 млн человек, а финал PGL Major Copenhagen по CS 2 – 1,83 млн зрителей. 

Также стоит отметить, что мидер T1 Ли Faker Сан Хек стал пятикратным чемпионом мира, а также установил новый рекорд по количеству фрагов на Worlds.

Ранее также украинский коллектив Паляниця не смог ничего противопоставить профессиональным организациям на DreamLeague Season 24.

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