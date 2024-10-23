Расписание и результаты украинского коллектива на их первом крупном турнире.

В воскресенье, 27 октября, стартует крупный турнир по Dota 2 DreamLeague Season 24. Соревнование пройдет в онлайн формате, а призовой фонд составил 1 млн долларов.

Участие в турнире принимают 16 команд, среди которых сенсационно оказался украинский коллектив Паляниця, прошедший через квалификацию в Западной Европе.

Паляниця попала в группу B, где сыграет с Azure Ray, Heroic, Talon, Falcons, Spirit,Waska и Tundra.

Формат

Групповой этап

16 команд разделенные на две группы

Матчи в формате bo2

Четыре лучшие команды проходят в следующий этап

Второй групповой этап

Восемь команд

Матчи в формате bo3

Команды, занявшее 1-2 место попадают в верхнюю сетку

Команды, занявшие 3-4 место попадают в нижнюю сетку

Результаты Паляницы на DreamLeague Season 24

Расписание вскоре будет опубликовано

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