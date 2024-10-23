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Результаты Паляницы на DreamLeague Season 24

Расписание и результаты украинского коллектива на их первом крупном турнире.
Сегодня, 16:58
DreamLeague Season 24
DreamLeague Season 24

В воскресенье, 27 октября, стартует крупный турнир по Dota 2 DreamLeague Season 24. Соревнование пройдет в онлайн формате, а призовой фонд составил 1 млн долларов. 

Участие в турнире принимают 16 команд, среди которых сенсационно оказался украинский коллектив Паляниця, прошедший через квалификацию в Западной Европе. 

Паляниця попала в группу B, где сыграет с Azure Ray, Heroic, Talon, Falcons, Spirit,Waska и Tundra.

Формат

Групповой этап

  • 16 команд разделенные на две группы
  • Матчи в формате bo2
  • Четыре лучшие команды проходят в следующий этап

Второй групповой этап

  • Восемь команд
  • Матчи в формате bo3
  • Команды, занявшее 1-2 место попадают в верхнюю сетку
  • Команды, занявшие 3-4 место попадают в нижнюю сетку

Результаты Паляницы на DreamLeague Season 24

Расписание вскоре будет опубликовано

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Dota 2

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