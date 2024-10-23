Результаты Паляницы на DreamLeague Season 24
Расписание и результаты украинского коллектива на их первом крупном турнире.
В воскресенье, 27 октября, стартует крупный турнир по Dota 2 DreamLeague Season 24. Соревнование пройдет в онлайн формате, а призовой фонд составил 1 млн долларов.
Участие в турнире принимают 16 команд, среди которых сенсационно оказался украинский коллектив Паляниця, прошедший через квалификацию в Западной Европе.
Паляниця попала в группу B, где сыграет с Azure Ray, Heroic, Talon, Falcons, Spirit,Waska и Tundra.
Формат
Групповой этап
- 16 команд разделенные на две группы
- Матчи в формате bo2
- Четыре лучшие команды проходят в следующий этап
Второй групповой этап
- Восемь команд
- Матчи в формате bo3
- Команды, занявшее 1-2 место попадают в верхнюю сетку
- Команды, занявшие 3-4 место попадают в нижнюю сетку
Результаты Паляницы на DreamLeague Season 24
Расписание вскоре будет опубликовано
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