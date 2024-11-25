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Легенда МЮ предложил фанату "разобраться на парковке"

Рой Кин в своем репертуаре.
Сегодня, 16:55
getty images
getty images

Легендарный полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Ирландии Рой Кин попал в очередную скандальную ситуацию.

Кин работал в качестве эксперта Sky Sports во время матча между Ипсвичем и Манчестер Юнайтед, в какой-то момент он обошел стойку с логотипом канала и пошел к болельщикам, стоявшим за рекламными щитками.

53-летний специалист, более 10 лет назад тренировавший Ипсвич, начал спорить с фанатом и несколько раз сказал ему "я буду ждать тебя на парковке".

Все же Кина удалось унести от фанатов, которые также выкрикивали ему не самые приятные вещи.

Ранее ISPORT рассказывал, как Кин отреагировал на дебютный гол своего будущего зятя за сборную Англии, который он забил в ворота его родной Ирландии.

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