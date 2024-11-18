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Легенда МЮ стал свидетелем гола в ворота родной сборной, который забил его будущий зять

Рой Кин похвалил возможного будущего родственника.
Сегодня, 11:17
Getty Images
Getty Images

Бывший капитан Манчестер Юнайтед и национальной команды Ирландии был на стадионе Уэмбли во время матча, в котором его родная сборная потерпела сокрушительное поражение от Англии со счетом 0:5.

Пятый гол в ворота ирландцев забил дебютант английской команды – центральный защитник Саутгемптона Тейлор Гарвуд-Беллис.

22-летний защитник появился на поле вместо Кайла Уокера и на 79-й минуте после подачи от Беллингема головой точно пробил голкипера соперников.

Интересно, что Гарвуд-Беллис имеет романтические отношения с дочерью Роя Кина Лией. Легенду не могли не спросить о голе возможного зятя.

"Он еще не мой зять, все же может очень быстро измениться в семье Кинов", - пошутил Кин. - "Но для него это очень хорошо, так дебютировать. Он действительно хороший парень, и его семья проделала отличную работу по его воспитанию".

Англия этой победой завоевала прямую путевку в дивизион А Лиги наций. На ISPORT можно знакомиться с итогами турнира, узнать кто уже вылетел в низшие лиги, а кто наоборот поднялся в статусе.

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