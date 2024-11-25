Ярмоленко запретили тренироваться
Футболист Динамо получил тяжелую травму.
Лидер киевского Динамо Андрей Ярмоленко проходит восстановление после травмы, во время которого ему запретили тренироваться.
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, капитана сборной Украины беспокоит ахиллово сухожилие, из-за чего ему приказали больше отдыхать и не тренироваться.
Ярмоленко проходит реабилитация после травмы за границей.
35-летний вингер в этом сезоне провел в составе Динамо 16 матчей, в которых забил пять голов и получил одну желтую карточку. Ранее сообщалось, что Ярмоленко впервые заговорил о возможном завершении карьеры футболиста.
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