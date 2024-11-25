Ярмоленко запретили тренироваться

Лидер киевского Динамо Андрей Ярмоленко проходит восстановление после травмы, во время которого ему запретили тренироваться.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, капитана сборной Украины беспокоит ахиллово сухожилие, из-за чего ему приказали больше отдыхать и не тренироваться.

Ярмоленко проходит реабилитация после травмы за границей.

35-летний вингер в этом сезоне провел в составе Динамо 16 матчей, в которых забил пять голов и получил одну желтую карточку. Ранее сообщалось, что Ярмоленко впервые заговорил о возможном завершении карьеры футболиста.

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