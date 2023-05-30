Менеджер Ломаченко назвал лучших боксеров легкого дивизиона

Эгис Климас, менеджер Василия Ломаченко, высказался по поводу лучших боксеров легкого дивизиона.

По словам функционера, спортсмен из Украины и Джервонта Дэвис являются лучшими.

"На пресс-конференции перед боем я сказал, что если Хэйни победит Ломаченко, то я буду первым, кто поставит его не первое место рейтинга pound-for-pound".

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"Он не победил Лому. Ломаченко выиграл этот бой, и я не поставлю Хэйни на первую строчку. Я думаю, что в данный момент в этой весовой категории два главных бойца - Лома и Дэвис", - сказал Климас в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Ранее сообщалось, что Ломаченко отреагировал на спорное решение судей в бою с Хэйни.