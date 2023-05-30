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"Будет преследовать всю карьеру": Стивенсон считает, что Хэйни обязан дать Ломаченко реванш

Американец уверен, что в этом противостоянии нужно снять все сомнения по поводу победителя.
Сегодня, 18:40
Хэйни призвали дать реванш Ломаченко / Getty Images
Хэйни призвали дать реванш Ломаченко / Getty Images

Американский легковес Шакур Стивенсон поделился мнением по поводу результат боя между абсолютным чемпионом дивизиона Девином Хэйни и Василием Ломаченко.

По его словам, его соотечественник обязан дать реванш сопернику, чтобы не осталось никакой недосказанности по поводу победителя противостояния.

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"На месте Хэйни я бы наверняка провел реванш. Я не хотел бы, чтобы публика судила обо мне по этому бою. Я бы не хотел, чтобы люди думали, что этот парень меня побил, ведь это будет преследовать Хэйни всю карьеру.

Я думаю, что если бы Флойд Мейвезер не провел реванш с Хосе Луисом Кастильо, то это бы всю карьеру преследовало его. Но он вышел, подрался с Кастильо в реванше и убедительно его победил. Если бы это был я, то мне бы захотелось показать зрителям, что тогда был неудачный вечер, но посмотрите на это", - приводит слова Стивенсона Boxing News 24/7.

Ранее сообщалось, что Стивенсон изъявил желание провести бой с Ломаченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Шакур Стивенсон девин хэйни

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