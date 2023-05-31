Бывший чемпион: Чтобы ни делал Ломаченко, судьи бы все равно сказали, что он не выиграл

Известный боксер Кит Турман высказался о победе абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни в бою против Василия Ломаченко.

По словам американца, он не смотрел чемпионские раунды, ведь до них понял, кто победит.

"Защита Ломаченко была хороша. Его руки оказались слишком короткими. Он здорово старался. Как можно говорить, что Ломаченко выглядел плохо? Это невозможно. Нельзя сказать, что Ломаченко неважно смотрелся в этом поединке. Но то, что ты не выглядел плохо, не значит, что ты победил. Если тебя сильно не избили, это не значит, что ты не проиграл".

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"Я видел активность на ближней дистанции. Ломаченко пропускал короткие удары справа. Было много коротких ударов. Они оба работали с отличной продуктивностью. Но я думаю, что Хэйни был лучше. Перед девятым раундом я думал, что Лома может выиграть все остальные раунды, и это все равно будет ничья.

Лично я перестал смотреть бой в десятом раунде. Я посчитал, что увидел достаточно. Что бы ни делал Лома, судьи могли сказать, что он все равно не выиграл этот бой", - сказал Турман в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115). Ранее авторитетный тренер отреагировал на поражение Ломаченко.