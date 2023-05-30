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"Нужно победить чемпиона": Роберт Гарсия отреагировал на поражение Ломаченко

Авторитетный специалист оценил итог титульного поединка.
Сегодня, 14:20
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images

Американский тренер Роберт Гарсия высказался о поражении Василия Ломаченко в бою против Девина Хэйни.

По словам авторитетного специалиста, спортсмен с украинским паспортом победил, однако это не было ограблением.

"Лома победил. Вместе со всей моей командой мы смотрели бой в раздевалке. Мы находились в одной раздевалке с Эдди Рейносо и Оскаром Вальдесом. Там было 15-20 человек, и все мы посчитали, что Лома победил. При этом мы смотрели бой без звука".

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"Мы смотрели раунд за раундом, и все решили, что Лома выиграл. Да, в бою были близкие раунды, и ты должен действительно побить чемпиона. Так что было ли это явное ограбление? Я так не считаю", - сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу 210BoxingTv.

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115).

Ранее сообщалось, что украинец отреагировал на спорное решение судей в бою с Хэйни.


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