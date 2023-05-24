"Никакого ограбления не было": Президент WBC оценил результат боя Хэйни - Ломаченко

Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал победу абсолютного чемпиона легкого дивизиона Девина Хэйни над Василием Ломаченко.

По словам главы боксерской организации, настолько конкурентные поединки всегда будут вызывать противоположные мнения по поводу их результата.

"Судьи должны были определить победителя, и, как это часто бывает в нашем любимом виде спорта, всякий раз, когда происходит близкий бой, решение было противоречивым. Мнения разделились среди болельщиков и мировых СМИ, особенно в противостоянии Хэйни против Ломаченко. Бокс обязательно вызовет споры и подвергнется критике со стороны прессы и фанатов всякий раз, когда происходит большой бой, который еще становится близким.

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Есть большая разница между тем, что видят трое судей, оценивающих бои, и тем, что видят абсолютно все остальные. Будь то в первом ряду, на последнем месте на арене или на телевидении. Я ни в коем случае не намерен оправдываться за неудачи, которые запятнали наш спорт. Безусловно, были непонятны оценки, которые трудно понять и принять. Это происходит из-за некомпетентности, неумения, неопытности или просто плохого дня, что происходит со всеми нами. Хочу отметить, что бокс - почетный вид спорта.

Хэйни победил любимца публики Ломаченко благодаря отличным ударам, контролю ринга и действиям в нем. Бой был очень близким, можно принять любой результат. Либо победа бойца с разницей в один раунд, либо ничья. Поэтому никакого ограбления, как кричат в социальных сетях, не было. Будем ответственны и признаем факты, произошло большое событие и бокс победил. Не позволяйте негативизму запятнать наш спорт", - приводит слова Сулеймана Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что команда Ломаченко обратилась к боксерским организациям с просьбой сохранить за ним статус обязательного претендента на титулы.