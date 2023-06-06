"Я бы его убил": Усик громкое заявление о возможной встрече с путиным

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о возможной встречи с президентом россии владимиром путиным.

По словам украинского боксера, он бы с ним физически расправился.

"Если бы у меня было оружие, я бы его убил. А если бы у меня не было оружия, я бы его задушил. Другого выхода нет. Я просто не хочу с ним встречаться, потому что у меня к этому человеку нет никаких чувств. Вообще никаких. Это просто какое-то черное пятно", - сказал Усик в интервью KOLOSEUM.

Ранее сообщалось, что Усик объяснил, почему отказывается проводить бой с Уайлдером.