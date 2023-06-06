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Усик объяснил, почему отказывается проводить бой с Уайлдером

Украинский боксер хочет стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.
Сегодня, 10:24
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что не хочет проводить бой с Деонтеем Уайлдером.

По словам украинского боксера, он настроен на поединок с Тайсоном Фьюри, ведь у того есть чемпионский пояс.

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"Уайлдер однозначно, сто процентов не боится. Он хочет боксировать. Мне кажется, ему вообще нет разницы, с кем боксировать. Но у него нет титула. Пояс WBC только у Тайсона Фьюри. Так что мне нужен поединок с ним", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу ringpolska.

Ранее сообщалось, что Усик с юмором отреагировал на обвинения в трусости от Уайлдера.


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