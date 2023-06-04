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Усик с юмором отреагировал на обвинения в трусости от Уайлдера

Украинский чемпион иронично ответил на упреки американского боксера.
Сегодня, 15:02
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своем потенциальном сопернике Деонтее Уайлдере, который ранее обвинил его в трусости.

Украинский боксер с юмором ответил бывшему чемпиону, заявив, что боится только разгневать свою жену.

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"Пожалуйста, не нужно говорить глупости. Я с уважением отношусь к этому парню. Но какой страх? Послушайте, единственное, чего я боюсь - это разозлить свою жену", - сказал Усик в комментарии Seconds Out.

Напомним, ранее Александр Усик назвал условие, при котором состоится его бой с Тайсоном Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Деонтей Уайлдер

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