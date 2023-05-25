"Он очень боится": Уайлдер обвинил Усика в трусости

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что обладатель титулов WBA, WBO и IBF Александр Усик не хочет проводить очный поединок.

По словам американца, он готов оказаться в ринге с украинцем, но тот отказывается.

"Я обеими руками за этот бой, но он немного боится. Понимаете, о чем я? Даже не немного, а очень боится. Я в этом деле знаю много вещей. Я готов принять этот бой в любой момент в любом месте, как бы там ни было".

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Уайлдер заявил, что готов вести переговоры с украинцем на оптимальных условиях.

"Я не ставлю странных условий, как Тайсон Фьюри. Я не требую слишком много, пытаясь устроить бой. Каждый из нас должен помогать другому зарабатывать на хлеб. Не нужно завышать свою стоимость и делать подобное д**ьмо, потому что мы все рискуем своими жизнями. Черт побери, дайте нам получить кусочек гре**ного пирога! И я всегда даю людям кусочек пирога. Ты никогда не знаешь, что произойдет на ринге. Но все они не такие, как я. Я очень редкостный", - сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Ранее сообщалось, что промоутер Усика сообщил, где планируют организовать бой с Дюбуа.