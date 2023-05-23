Промоутер Усика сообщил, где планируют организовать бой с Дюбуа

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился информацией об организации боя против обязательного претендента по линии WBA Даниэля Дюбуа.

По его словам, они планируют устроить этот поединок в польском Вроцлаве, а состояться встреча в ринге украинского и британского боксеров может в начале августа.

"Да, мы хотим устроить этот поединок во Вроцлаве. В начале августа, на том же футбольном стадионе, на котором в сентябре 2011 года Виталий Кличко боксировал с Томашем Адамеком. У местных муниципальных властей есть заинтересованность провести в своем городе такой мегафайт. Активную позицию занимает и мэр города. Мы хотим устроить не просто спортивное мероприятие, а большой фестиваль, в рамках которого мы реализуем благотворительные проекты помощи украинцам.

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Сейчас в Польше находится около трех миллионов украинцев. И сотни тысяч - в соседних европейских странах. Усик с 2015 года не проводил бои в Украине. Сейчас, к сожалению, такой возможности нет по понятным причинам. Но провести поединок, где Усик был бы домашним боксером, - наш давний план, поэтому мы хотим его воплотить в жизнь именно таким образом. Также не будем забывать, что именно в Польше Александр завоевал свой первый чемпионский титул в 2016 году", - сказал Красюк в интервью Champion.com.ua.

Напомним, ранее WBA назначила дату промоутерских торгов по бою Усик - Дюбуа.