iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Промоутер Усика сообщил, где планируют организовать бой с Дюбуа

Представитель украинца раскрыл детали работы над поединком, который может состояться в августе.
Сегодня, 15:44
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился информацией об организации боя против обязательного претендента по линии WBA Даниэля Дюбуа.

По его словам, они планируют устроить этот поединок в польском Вроцлаве, а состояться встреча в ринге украинского и британского боксеров может в начале августа.

"Да, мы хотим устроить этот поединок во Вроцлаве. В начале августа, на том же футбольном стадионе, на котором в сентябре 2011 года Виталий Кличко боксировал с Томашем Адамеком. У местных муниципальных властей есть заинтересованность провести в своем городе такой мегафайт. Активную позицию занимает и мэр города. Мы хотим устроить не просто спортивное мероприятие, а большой фестиваль, в рамках которого мы реализуем благотворительные проекты помощи украинцам.

Читай также: "Шансы очень малы": Тренер Дюбуа сделал неожиданное заявление о бое с Усиком

Сейчас в Польше находится около трех миллионов украинцев. И сотни тысяч - в соседних европейских странах. Усик с 2015 года не проводил бои в Украине. Сейчас, к сожалению, такой возможности нет по понятным причинам. Но провести поединок, где Усик был бы домашним боксером, - наш давний план, поэтому мы хотим его воплотить в жизнь именно таким образом. Также не будем забывать, что именно в Польше Александр завоевал свой первый чемпионский титул в 2016 году", - сказал Красюк в интервью Champion.com.ua.

Напомним, ранее WBA назначила дату промоутерских торгов по бою Усик - Дюбуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Александр Красюк Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

Промоутер Усика представил свой вариант счета в бою Хэйни - Ломаченко Промоутер Усика представил свой вариант счета в бою Хэйни - Ломаченко
"Шансы очень малы": Тренер Дюбуа сделал неожиданное заявление о бое с Усиком "Шансы очень малы": Тренер Дюбуа сделал неожиданное заявление о бое с Усиком
"Ждут конца года": Промоутер Фьюри подтвердил возможность боя с Усиком в Саудовской Аравии "Ждут конца года": Промоутер Фьюри подтвердил возможность боя с Усиком в Саудовской Аравии
Барселона выступила с заявлением насчет скандального видео с обращением к россиянам Барселона выступила с заявлением насчет скандального видео с обращением к россиянам
Помочь журналистам

Видео

Эмполи - Ювентус 4:1 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Эмполи - Ювентус 4:1 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа17:56
Барселона выступила с заявлением насчет скандального видео с обращением к россиянам
Европа17:38
Шевченко, Зинченко, Бекхэм и другие: Челси организует благотворительный матч в поддержку Украины
НБА17:25
ЛеБрон - первый игрок в истории НБА, набравший 8000 очков в плей-офф
Формула 117:03
Гельмут Марко назвал факторы, которые могут повлиять на решение Хэмилтона
Бокс17:00
Бокс: расписание боев
Бокс16:58
Фьюри выбрал неожиданного соперника на ближайший бой
Европа16:32
Арсенал продлил контракт с одним из своих лидеров
Украина16:25
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
Евро-202416:22
УЕФА изменил время начала матча сборной Украины в отборе к Евро-2024
Футбол16:17
Легионеры Динамо и Шахтера и игроки Сити и Челси: за кем следить на молодежном ЧМ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK