WBA назначила дату промоутерских торгов по бою Усик - Дюбуа

Украинский чемпион получит за поединок 75% от общего призового фонда.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) определилась с датой промоутерских торгов по бою между чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и обладателем регулярного титула WBA Даниэлем Дюбуа.

Как сообщает официальный сайт организации, мероприятие состоится 25 мая в Хьюстоне, штат Техас, США.

Читай также: "Храбрый, но не элитного уровня": Промоутер Усика охарактеризовал ближайшего соперника

WBA уже отправила всех сторонам для ознакомления детали предстоящих торгов.

Отмечается, что минимальная стартовая ставка для получения прав на бой составит миллион долларов. При этом Усик получит 75% от общего призового фонда, а Дюбуа - 25%.

Ранее промоутер Александра Усика рассказал, где может состояться поединок против Даниэля Дюбуа.