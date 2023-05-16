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WBA назначила дату промоутерских торгов по бою Усик - Дюбуа

Украинский чемпион получит за поединок 75% от общего призового фонда.
Сегодня, 09:45
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) определилась с датой промоутерских торгов по бою между чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и обладателем регулярного титула WBA Даниэлем Дюбуа.

Как сообщает официальный сайт организации, мероприятие состоится 25 мая в Хьюстоне, штат Техас, США.

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WBA уже отправила всех сторонам для ознакомления детали предстоящих торгов.

Отмечается, что минимальная стартовая ставка для получения прав на бой составит миллион долларов. При этом Усик получит 75% от общего призового фонда, а Дюбуа - 25%.

Ранее промоутер Александра Усика рассказал, где может состояться поединок против Даниэля Дюбуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик WBA Даниэль Дюбуа

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