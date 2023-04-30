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Красюк рассказал, где может состояться поединок Усик - Дюбуа

Промоутер украинца считает, что бой должен пройти в Варшаве.
Сегодня, 12:30
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images

Промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал, где может состояться поединок его клиента против Даниэля Дюбуа.

По словам Красюка, команде украинца хотелось бы провести бой в Варшаве, но возможен и другой вариант.

"Если нам повезет провести бой в Польше, то украинцам было бы гораздо легче приехать из Украины, а также всем украинцам, которые находятся здесь, в Польше, будет легче посетить бой. Как и нашим соотечественникам, которые остаются в Германии, Австрии, Чехии, Словакии, странах Балтии. Можно путешествовать на машине или поезде, потому что логистика здесь идеальная.

Да, это центр Европы, и у нас здесь был бой раньше. Здесь Виталий Кличко дрался с Томашем Адамеком, и это было очень успешное событие, поэтому это заставляет нас думать, что эта идея - безумно хорошая - вот какой на самом деле была первая реакция Анджея Василевски, когда я обратился к нему.

И еще один момент в поддержку этого - это реакция Александра Усика, когда он услышал, что мы рассматриваем возможность провести бой в Польше - он был очень рад и принял это с большим энтузиазмом.

Также функционер считает, что бой должен состояться на вместительной арене, чтобы его смогло посетить минимум 20 тысяч людей.

"Поскольку Усик дрался на огромных аренах в течение последних пяти боев, мы смотрим на большие стадионы или арены, например, более 20 тысяч - это сто процентов. Мы не уверены, потому что Усик давно не дрался в Польше, а в последнее время здесь проходило не слишком много боксерских шоу.

Но мы должны принять этот риск, потому что мы с Анджеем Василевски имеем опыт. Мы в этом бизнесе уже давно. И мы можем предсказать на основе нашего опыта, чего ожидать. Поэтому это, вероятно, будет основным фактором в принятии решения, - сказал промоутер.

Напомним, ранее Красюк охарактеризовал Даниэля Дюбуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Александр Красюк Даниэль Дюбуа

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