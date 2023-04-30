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"Храбрый, но не элитного уровня": Промоутер Усика охарактеризовал ближайшего соперника

Украинский чемпион подерется с обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа.
Сегодня, 09:44
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, оценил обязательного претендента по линии WBA Даниэля Дюбуа, с которым его подопечный должен встретиться в ближайшем бою.

Представитель украинского боксера отметил храбрость британца, но считает, что тот пока не может считаться одним из ведущих представителей дивизиона.

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"Дюбуа - регулярный чемпион WBA, но он не дрался с элитными супертяжами. Последний бой, в котором он дрался против Кевина Лерены из ЮАР, стал для него большим вызовом, потому что Даниэль получил травму колена. Кажется, он падал три или четыре раза. Это был очень важный, определяющий для его карьеры момент, когда он собрал волю в кулак и показал ее на ринге, поскольку одержал победу и нокаутировал Лерену после такого количества падений.

Бой с Лереной показал, что у Дюбуа есть сердце, что он храбрый. Но пока он не элитного уровня. Так что для Дюбуа это хорошая возможность доказать, что он входит в топ 5-10 супертяжелого веса. И это дает ему шанс заработать деньги, которых он не получал раньше, ведь Даниэль будет драться за все основные титулы в хэвивейте, кроме одного - зеленого пояса WBC, принадлежащего Тайсону Фьюри", - сказал Красюк в комментарии YouTube-каналу Bokserorg.

Ранее промоутер Усика также рассказал, когда планируют провести бой с Дюбуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Александр Красюк Даниэль Дюбуа

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