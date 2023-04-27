Промоутер Усика рассказал, когда планируют провести бой с Дюбуа

Александр Красюк, промоутер чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал, когда намерены организовать бой против обязательного претендента по линии WBA Даниэля Дюбуа.

По словам представителя украинского боксера, поединок может состояться в конце июля или начале августа этого года.

"Мы сделали им предложение - и будет ли оно принято, мы узнаем буквально сегодня-завтра. Мы открыто говорили, что речь идет о Польше, рассказывали об обстоятельствах. Не сомневаюсь, что Фрэнк Уоррен, его сын Джордж и вся группа Queensberry Promotions активно поддерживают Украину - с первых дней войны они были в тесном контакте с послом нашей страны в Великобритании, выступали с разными инициативами, организовывали сбор средств.

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Тайсон Фьюри должен провести бой 22 июля. И оба поединка - и его, и наш - в Великобритании покажут на платной основе. Организация боев Усика и Фьюри в одну ночь с коммерческой точки зрения была бы, очевидно, выстрелом в ногу. Мы не можем предположить, какой поединок привлечет больше внимания, но точно знаем, что болельщикам придется выбирать между одним боем и другим. Это, конечно, не имело бы смысла. Даже недели перерыва между двумя боями недостаточно. Было бы хорошо разделить их хотя бы на три недели.

Мы знаем, что Дюбуа получил травму в одном из поединков, и ему нужно время, чтобы восстановиться и подготовиться должным образом. Потому я бы сказал, что возможна дата на рубеже июля и августа", - приводит слова Красюка Przeglad Sportowy.

Ранее промоутер озвучил крайний срок для переговоров по поводу боя Усик - Дюбуа.