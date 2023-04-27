"Воспринял с энтузиазмом": Промоутер Усика подтвердил намерение провести бой с Дюбуа в Польше

Александр Красюк, промоутер чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился информацией об организации ближайшего боя против обязательного претендента по линии WBA Даниэля Дюбуа.

Представитель украинского боксера подтвердил, что они действительно рассматривают вариант проведения этого поединка в Польше.

"У нас был вариант, который все еще остается возможным, провести этот бой в Великобритании. Мы также говорили о Ближнем Востоке. Однако во время разговора возникло мнение: а почему бы не в Польше? Ведь украинцев в этой стране огромное количество - только официально зарегистрировано три миллиона. И многие могли бы приехать на такое мероприятие прямо из Украины.

Учитывая нынешние обстоятельства, Польша для нас уже несколько другая Польша, чем была раньше. Сегодня украинцы видят Польшу как ближайшего партнера. Первые, кто в начале войны, в очень тяжелое время, подали нам руку помощи, приняли беженцев, оказали самую большую помощь и продолжаете это делать.

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Александр воспринял это с большим, действительно большим энтузиазмом. Ситуация такова, что, начиная с состоявшегося в 2016 году поединка с Кшиштофом Гловацки, Усик фактически все поединки проводит за границей - и как боксер, который не дерется на вечерах бокса своего промоутера. С тех пор ничего не изменилось - возможно, кроме нескольких поединков в США. Он хотел бы наконец-то выступить на родине, что при нынешних обстоятельствах, конечно, невозможно. Однако есть вариант, очень близкий Украине. И этот вариант - Польша.

Географически Польша находится в идеальном месте. Нет проблем для кого-либо из европейской шенгенской зоны добраться сюда на автомобиле, поезде или самолете. И быстро, качественно, с использованием великолепной инфраструктуры. И вот мы подошли к тому моменту, когда начали очень серьезно рассматривать этот вариант", - приводит слова Красюка Przeglad Sportowy.

Отметим, ранее промоутер озвучил крайний срок для переговоров по поводу боя Усик - Дюбуа.