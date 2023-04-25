"Очень голоден и мотивирован": Промоутер Усика оценил будущего соперника украинца

Александр Красюк, промоутер обладателя поясов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, охарактеризовал ближайшего соперника своего клиента обязательного претендента по линии WBA Даниэля Дюбуа.

Представитель украинского боксера отметил, что не списывает со счетов британца и считает, что у него будут шансы в предстоящем поединке.

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"Считаю ли я, что у Дюбуа есть шанс победить Усика? Конечно. В противном случае не было бы никакого боя. Он супертяжеловес, молодой парень. Даниэль сильный, словно носорог. Он очень голоден и мотивирован.

Последний бой Дюбуа был не очень удачным для него, потому что он получил серьезную травму колена. Это было причиной большинства его нокдаунов в том поединке. Я надеюсь, что Дюбуа восстановился, ведь Кевин Лерена - не мощный панчер, он бывший крузер. Я помню, что три или четыре раза пытался устроить его бой с Усиком в начале карьере Александра. Теперь он поднялся в супертяжелый вес и почти совершил большой апсет в Лондоне. Но Даниэль показал свое мужество и характер", - сказал Красюк в комментарии BT Sport Boxing.

Отметим, также промоутер озвучил крайний срок для переговоров по поводу боя Усик - Дюбуа.