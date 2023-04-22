Стало известно, как будут распределяться гонорары между Усиком и Дюбуа

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO Александра Усика Александр Красюк высказался о потенциальном поединке своего подопечного с обязательным претендентом на пояс Даниэлем Дюбуа.

По словам функционера, если состоятся промоутерские торги, то украинец получит - 75% от суммы.

"В случае промоутерских торгов распределение гонорара составляет 75% на 25%, так что именно в таком смысле мы и рассматриваем эти переговоры".

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"Конечно, Усик является чемпионом, и не только WBA, но и еще по двум версиям, поэтому он однозначно является стороной А в переговорах, и будет диктовать свои условия по организации этого боя", - приводит слова Красюка XSPORT.

Ранее сообщалось, что промоутер Усика сообщил, что бой Александра и Дюбуа может пройти в Польше.