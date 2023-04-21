Мейвезер внес бой Фьюри - Усик в список самых ожидаемых
Легенда бокса хочет увидеть поединок за звание абсолюта в супертяжелом весе.
Легендарный американец Флойд Мейвезер поделился своим списком самых ожидаемых боксерских боев вне зависимости от весовых категорий.
В пятерке Мейвезера нашлось место поединку между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который не так давно сорвался.
Также экс-боксер хотел бы увидеть бой между недавними соперниками Усика и Фьюри, а именно Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера.
Пять самых ожидаемых боев по версии Мейвезера:
- Эррол Спенс - Теренс Кроуфорд
- Девин Хейни - Шакур Стивенсон
- Джервонта Дэвис - Теофимо Лопес
- Тайсон Фьюри - Александр Усик
- Энтони Джошуа - Деонтей Уайлдер
Напомним, что ранее стал известен следующий соперник Тайсона Фьюри