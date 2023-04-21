Мейвезер внес бой Фьюри - Усик в список самых ожидаемых

Легендарный американец Флойд Мейвезер поделился своим списком самых ожидаемых боксерских боев вне зависимости от весовых категорий.

В пятерке Мейвезера нашлось место поединку между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который не так давно сорвался.

Также экс-боксер хотел бы увидеть бой между недавними соперниками Усика и Фьюри, а именно Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера.

Пять самых ожидаемых боев по версии Мейвезера:

Эррол Спенс - Теренс Кроуфорд

Девин Хейни - Шакур Стивенсон

Джервонта Дэвис - Теофимо Лопес

Тайсон Фьюри - Александр Усик

Энтони Джошуа - Деонтей Уайлдер

Напомним, что ранее стал известен следующий соперник Тайсона Фьюри