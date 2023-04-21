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Мейвезер внес бой Фьюри - Усик в список самых ожидаемых

Легенда бокса хочет увидеть поединок за звание абсолюта в супертяжелом весе.
Сегодня, 20:16
Флойд Мейвезер / Getty Images
Флойд Мейвезер / Getty Images

Легендарный американец Флойд Мейвезер поделился своим списком самых ожидаемых боксерских боев вне зависимости от весовых категорий.

В пятерке Мейвезера нашлось место поединку между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который не так давно сорвался.

Также экс-боксер хотел бы увидеть бой между недавними соперниками Усика и Фьюри, а именно Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера.

Пять самых ожидаемых боев по версии Мейвезера:

  • Эррол Спенс - Теренс Кроуфорд
  • Девин Хейни - Шакур Стивенсон
  • Джервонта Дэвис - Теофимо Лопес
  • Тайсон Фьюри - Александр Усик
  • Энтони Джошуа - Деонтей Уайлдер

Напомним, что ранее стал известен следующий соперник Тайсона Фьюри

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флойд Мейвезер Тайсон Фьюри Александр Усик

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