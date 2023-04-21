Промоутер назвал имя соперника и дату боя Тайсона Фьюри

Британец проведет защиту пояса в поединке с мексиканским боксером.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри, вероятнее всего, проведет свой следующий бой уже в ближайшее время.

Авторитетный промоутер Эдди Хирн, ссылаясь на свои источники, сообщил, что британец подерется с бывшим чемпионом своей весовой категории мексиканцем Энди Руисом.

По словам промоутера, поединок пройдет 22-го июля.

"Я думаю, что это Энди Руис. Также Джорд Уоррен в своем интервью упоминал 22-е июля, возможно, это дата поединка? Очевидно, это не тот бой, которого хотели люди", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Ранее сообщалось, что аравийская компания ведет переговоры об организации боев Усик - Фьюри и Джошуа - Уайлдер.