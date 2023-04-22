Промоутер Усика сообщил, что бой Александра и Дюбуа может пройти в Польше

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO Александр Усик должен провести обязательную защиту пояса против Даниэля Дюбуа.

Генеральный директор промоутерской компании К2 Александр Красюк рассказал подробности переговоров. По словам функционера, титульный поединок может пройти в Великобритании, на Ближнем Востоке или в Польше.

"Буквально час назад я разговаривал с Джорджем Уорреном по поводу организации поединка Усик - Дюбуа. Мы стараемся найти общие точки соприкосновения, чтобы организовать этот поединок вместе, а если не удастся, то, слава Богу, есть процедура промоутерских торгов, которая определит организатора этого боя".

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"Рассматриваем несколько вариантов для места проведения. Самая главная это Великобритания, также смотрим на Ближний Восток, и есть такая интересная идея, пока мы ее отрабатываем, сделать этот поединок в Польше, где очень большое количество наших соотечественников. Польша для нас является братской страной. Почему бы не воспользоваться этими обстоятельствами", - приводит слова Красюка XSPORT.

Ранее менеджер Усика сообщил, когда может состояться бой с Дюбуа.