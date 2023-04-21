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Менеджер Усика сообщил, когда может состояться бой с Дюбуа

Сейчас стороны ведут переговоры, надеясь обойтись без промоутерских торгов.
Сегодня, 11:58
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика Эгис Климас поделился информацией об организации боя против обязательного претендента по линии WBA Даниэля Дюбуа.

По словам представителя украинского боксера, поединок против британца может состояться в июле-августе, если сторонам удастся все согласовать.

"Даниэль Дюбуа - обязательный претендент по линии WBA. Сейчас мы ведем переговоры с его стороной. Надеюсь, сделка будет заключена и нам не потребуются промоутерские торги.

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Однако если прогресса в переговорах в ближайшие пару дней добиться не получится, то, вполне вероятно, дело закончится промоутерскими торгами.

Когда потенциально может состояться бой? В конце июля или начале августа", - сказал Климас в комментарии iD Boxing.

Отметим, также менеджер Усика оценил вероятность проведения вечера бокса с участием всех топ-супертяжеловесов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Эгис Климас Даниэль Дюбуа

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